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Минюст России ответил ЕСПЧ на вопросы об украинских моряках

Киев • УНН

 • 12235 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство юстиции России сообщило о местонахождении военнопленных украинских моряков, о их здоровье и отсутствии жалоб с их стороны в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в ответе Минюста РФ на вопросы ЕСПЧ в связи с поданной Украиной жалобой в отношении России, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Минюст России ответил ЕСПЧ на вопросы об украинских моряках

"ЕСПЧ проинформирован о местонахождении задержанных украинских граждан, наличии у них доступа к юридической помощи, нетяжелом характере ранений, полученных тремя из задержанных, и предоставлении им необходимой медицинской помощи, а также об отсутствии каких-либо жалоб со стороны украинских граждан и нахождении их ситуации на постоянном контроле уполномоченных по правам человека в Республике Крым, в Москве и в РФ", - сообщает СМИ.

По данным издания, российские власти выразили озабоченность "рядом процессуальных дефектов как в обращении властей Украины, так и в реакции Европейского суда на них".

"В частности, украинскими властями не подготовлен формуляр жалобы, не исчерпаны средства правовой защиты, не представлены подтверждающие документы, их ходатайство о применении обеспечительных мер основано на спекуляциях и домыслах, в то время как Европейский суд принял эти материалы к рассмотрению, не проверив их на соответствие требованиям, установленным Конвенцией о защите прав человека и основных свобод для обращения в этот международный судебный орган, и не приняв во внимание имевшуюся в открытом доступе детальную информацию о ситуации 24 украинских граждан", - сообщили в Минюсте.

По мнению российских властей, Украина злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб, использует ЕСПЧ в качестве инструмента получения информации и для достижения собственных политических целей.

Напомним, более 80 правозащитников выразили желание защищать в суде украинских моряков, задержанных РФ в районе Керченского пролива вместе с военными судами.

Крымский адвокат Эмиль Курбединов намерен поехать в Москву, чтобы защищать арестованного военнопленного украинского моряка Богдана Небылицу. Об этом он сообщил после выхода из изолятора временного содержания, где находился 5 суток в связи с арестом в оккупированном Крыму.

25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. Украина сообщила, что Пограничная служба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также поврежденные морские суда.

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