Мінприроди: Україна не може оцінити екологічні збитки від Керченського мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Україна не має у своєму розпорядженні жодних документів, які дали б змогу оцінити вплив будівництва Керченського мосту з екологічної точки зору. Про це після засідання уряду повідомив журналістам міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак, передає кореспондент УНН.
"Що стосується екологічної шкоди внаслідок будівництва Керченського мосту. Україна не володіє ні проектом, по якому побудований цей міст, Україна не отримувала ніяких запитів на транскордонну екологічну експертизу. Росія не є учасником цієї конвенції. Росія не вважає за потрібне не те що консультуватися, вона не бажає навіть інформувати Україну, що вона збирається робити на анексованій території і навіть на їхній території, адже частина мосту побудована на легальній території РФ", - сказав Семерак.
Як уточнив він, це є суттєве порушення суверенних прав України, суттєве порушення безпекових прав, в тому числі безпеки кожного громадянина та права на чисте довкілля і безпечне життя.
"Ми потребуємо у захисті наших екологічних прав, підтримки з боку міжнародних партнерів", - наголосив Семерак.
Як повідомляв УНН, 15 травня відбулося відкриття автодорожньої частини Керченського мосту.
Президент України Петро Порошенко заявив 15 травня, що незаконне будівництво Керченського мосту в анексованому Росією Криму є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.
Нагадаємо, голова МЗС Павло Клімкін запропонував ЄС запровадити санкції за будівництво Керченського мосту.