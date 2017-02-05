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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністр МЗС П.Клімкін відправиться у США для підготовки візиту українського президента

Київ • УНН

 • 9279 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко, передає УНН.

Міністр МЗС П.Клімкін відправиться у США для підготовки візиту українського президента

Перш за все, Петро Порошенко привітав свого колегу з інавгурацією на посаді Глави Сполучених Штатів та висловився за активізацію діалогу на всіх рівнях з новою американською Адміністрацією.

Під час розмови також було обговорено майбутній візит Президента Петра Порошенка до Вашингтона.

“В рамках підготовки до США поїде міністр закордонних справ України,” — написав С.Цеголко.

Так, міністр закордонних справ України Павло Клімкін відправиться у США напередодні візиту П.Порошенка, інших подробиць наразі не повідомляється.

Нагадаємо, П.Порошенко і Д.Трамп наголосили на необхідності повного припинення вогню на Донбасі.

 

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