Міністр МЗС П.Клімкін відправиться у США для підготовки візиту українського президента
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар глави української держави Святослав Цеголко, передає УНН.
Перш за все, Петро Порошенко привітав свого колегу з інавгурацією на посаді Глави Сполучених Штатів та висловився за активізацію діалогу на всіх рівнях з новою американською Адміністрацією.
Під час розмови також було обговорено майбутній візит Президента Петра Порошенка до Вашингтона.
“В рамках підготовки до США поїде міністр закордонних справ України,” — написав С.Цеголко.
Так, міністр закордонних справ України Павло Клімкін відправиться у США напередодні візиту П.Порошенка, інших подробиць наразі не повідомляється.
Нагадаємо, П.Порошенко і Д.Трамп наголосили на необхідності повного припинення вогню на Донбасі.