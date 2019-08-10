Мілевський став автором переможного голу в чемпіонаті Білорусії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Колишній нападник київського "Динамо" забив у другому матчі поспіль за "Динамо-Брест", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
У зустрічі в гостях із "Дняпро" клуб Мілевського забив одного разу, але цього вистачило до звитяги. Простріл Лаптєва на ближню стійку на 7 хвилині увінчався забитим голом українця – 1:0.
Крім того, форвард святкував взяття воріт у стилі Кріштіану Роналду.
Примітно, що Мілевський забив у другому матчі поспіль за "Динамо".
Додамо також, перемога відновила перевагу "Динамо" над "БАТЕ" до п'яти очок, але борисовці мають дві гри в запасі.