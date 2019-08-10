Милевский стал автором победного гола в чемпионате Белоруссии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Бывший нападающий киевского “Динамо” забил во втором матче подряд за “Динамо-Брест”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Во встрече в гостях с “Дняпро” клуб Милевского забил однажды, но этого хватило до победы. Прострел Лаптева на ближнюю штангу на 7 минуте увенчался забитым голом украинца — 1:0.
Кроме того, форвард праздновал взятие ворот в стиле Криштиану Роналду.
Примечательно, что Милевский забил во втором матче подряд за “Динамо”.
Добавим также, победа возобновила преимущество “Динамо” над “БАТЭ” до пяти очков, но борисовцы имеют две игры в запасе.