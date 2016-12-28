Метанол став причиною смерті 74 жертв отруєння "Глодом" в Іркутську

“Досліджено тіла всіх 77 померлих від отруєнь метиловим спиртом в Іркутську. Смерть 74 з них настала від отруєнь метиловим спиртом, інші постраждали від прийому значної дози етилового спирту”, — сказала РІА Новини представник Моз регіону Тетяна Шкурска.

Причиною масового отруєння людей в Іркутську став косметичний засіб “Глід”, який містив метиловий спирт. Від отруєнь метанолом за уточненими даними постраждали 120 осіб. В стаціонарах залишаються 11 осіб.