Мадуро назвав результати візиту в РФ "успішними" і прогулявся вулицями Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро високо оцінив результати зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним в Москві. Про це лідер південноамериканської країни розповів в короткому відеоролику, опублікованому в своєму Twitter, інформує УНН.
“Йдемо по вулицях Москви після успішної зустрічі в перший день роботи з президентом Путіним, — сказав Мадуро. — Хороші угоди, що стосуються фінансової, нафтової сфер, систем озброєння, торгівлі і багато інших ми конкретизуємо після підписання хороших контрактів завтра”.
Як інформував УНН, лідер Венесуели Ніколас Мадуро в понеділок заявив, що вилітає в Росію, де розраховує зустрітися з президентом Володимиром Путіним. Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому в Twitter. “Завтра у мене буде дуже серйозна і важлива зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним”, — додав Мадуро.