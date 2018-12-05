Мадуро назвал результаты визита в РФ "успешными" и прогулялся по улицам Москвы

“Идем по улицам Москвы после успешной встречи в первый день работы с президентом Путиным, — сказал Мадуро. — Хорошие соглашения, касающиеся финансовой, нефтяной сфер, систем вооружения, торговли и многие другие мы конкретизируем после подписания хороших контрактов завтра”.

Как информировал УНН, лидер Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что вылетает в Россию, где рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Twitter. “Завтра у меня будет очень серьезная и важная встреча с президентом России Владимиром Путиным”, — добавил Мадуро.