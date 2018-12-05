Мадуро назвал результаты визита в РФ "успешными" и прогулялся по улицам Москвы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил результаты встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Об этом лидер южноамериканской страны рассказал в коротком видеоролике, опубликованном в своем Twitter, передает УНН.
“Идем по улицам Москвы после успешной встречи в первый день работы с президентом Путиным, — сказал Мадуро. — Хорошие соглашения, касающиеся финансовой, нефтяной сфер, систем вооружения, торговли и многие другие мы конкретизируем после подписания хороших контрактов завтра”.
Как информировал УНН, лидер Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что вылетает в Россию, где рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Twitter. “Завтра у меня будет очень серьезная и важная встреча с президентом России Владимиром Путиным”, — добавил Мадуро.