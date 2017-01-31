М.Олбрайт назвала “антиамериканським” указ Д.Трампа про заборону в'їзду мусульманам до США
Київ • УНН
КИЇВ. 31. січня. УНН. Колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт, назвала план президента США Дональда Трампа “антиамериканським”, передає УНН з посиланням на CNN.
Колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт відреагувала на заборону в’їзду мусульманським громадянам і назвала такий план як “антиамериканський”
М.Олбрайт зазначила, що підписання указу президентом Д.Трампом не зробило Америку безпечнішою.
“Це один з найнепідготовленіших планів, який я коли-небудь бачила”, - сказала колишній держсекретар США М.Олбрайт.
Нагадаємо, що днями президент США Дональд Трамп підписав указ щодо заборони на в’їзд низці мусульманських громадян.