М.Олбрайт назвала "антиамериканским" указ Д.Трампа о запрете въезда мусульманам в США

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт отреагировала на запрет въезда мусульманским гражданам и назвала такой план "антиамериканским"

М.Олбрайт отметила, что подписание указа президентом Д.Трампом не сделало Америку безопаснее.

"Это один из самых неподготовленных планов, который я когда-либо видела", - сказала бывший госсекретарь США М.Олбрайт.

Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд ряду мусульманских граждан.