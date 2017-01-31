М.Олбрайт назвала "антиамериканским" указ Д.Трампа о запрете въезда мусульманам в США

ukru
15:33 • 60348 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 89940 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 101670 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 123569 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 109608 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 118411 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129226 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139978 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144361 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132274 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 100719 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 108057 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 118497 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 101007 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 76616 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 60348 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 42553 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 76616 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 123569 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 162379 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 134002 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 142435 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 147557 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 146265 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 149792 просмотра
Актуальное
М.Олбрайт назвала "антиамериканским" указ Д.Трампа о запрете въезда мусульманам в США

М.Олбрайт назвала "антиамериканским" указ Д.Трампа о запрете въезда мусульманам в США

Киев • УНН

 • 9057 просмотра

КИЕВ. 31. января. УНН. Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт назвала план президента США Дональда Трампа "антиамериканским", передает УНН со ссылкой на CNN.

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт отреагировала на запрет въезда мусульманским гражданам и назвала такой план "антиамериканским"

М.Олбрайт отметила, что подписание указа президентом Д.Трампом не сделало Америку безопаснее.

"Это один из самых неподготовленных планов, который я когда-либо видела", - сказала бывший госсекретарь США М.Олбрайт.

Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд ряду мусульманских граждан.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы