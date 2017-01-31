М.Олбрайт назвала "антиамериканским" указ Д.Трампа о запрете въезда мусульманам в США
Киев • УНН
КИЕВ. 31. января. УНН. Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт назвала план президента США Дональда Трампа "антиамериканским", передает УНН со ссылкой на CNN.
Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт отреагировала на запрет въезда мусульманским гражданам и назвала такой план "антиамериканским"
М.Олбрайт отметила, что подписание указа президентом Д.Трампом не сделало Америку безопаснее.
"Это один из самых неподготовленных планов, который я когда-либо видела", - сказала бывший госсекретарь США М.Олбрайт.
Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд ряду мусульманских граждан.