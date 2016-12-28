М.Луческу: для мене Росія і Україна - одна і та ж країна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Екс-тренер донецького “Шахтаря”, а нині тренер петербургского “Зеніту” Мірча Луческу, в інтерв’ю російському телеканалу Матч-ТВ заявив, що Росія і Україна одні і та ж країна, яку розділила випадковіть, передає УНН.
“Після Донецька мені не було складно адаптуватися. Росія і Україна для мене — одна і та ж країна. Їх розділила випадковість, історія. Але для моїх однолітків це все колишній Радянський Союз. Звичаї і життя тут одні і ті ж, спосіб мислення ідентичний, тип поведінки — теж", — заявив М.Луческу.
Також він додав, що робота в Санкт-Петербурзі величезна відповідальність для нього.
“У Петербурзі я побачив місто з фантастичною історією. У червні, коли я тільки приїхав, його вулиці були наповнені туристами. І я з самого початку усвідомлював відповідальність, яка змусить мене віддати абсолютно все за цей клуб і за це місто”, — додав румунський тренер.
Нагадаємо, головний тренер донецького “Шахтаря” Мірча Луческу заявив, що через російську війну в Україні клуб просто може припинити своє існування.