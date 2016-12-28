М.Луческу: для мене Росія і Україна - одна і та ж країна

“Після Донецька мені не було складно адаптуватися. Росія і Україна для мене — одна і та ж країна. Їх розділила випадковість, історія. Але для моїх однолітків це все колишній Радянський Союз. Звичаї і життя тут одні і ті ж, спосіб мислення ідентичний, тип поведінки — теж", — заявив М.Луческу.

Також він додав, що робота в Санкт-Петербурзі величезна відповідальність для нього.

“У Петербурзі я побачив місто з фантастичною історією. У червні, коли я тільки приїхав, його вулиці були наповнені туристами. І я з самого початку усвідомлював відповідальність, яка змусить мене віддати абсолютно все за цей клуб і за це місто”, — додав румунський тренер.

Нагадаємо, головний тренер донецького “Шахтаря” Мірча Луческу заявив, що через російську війну в Україні клуб просто може припинити своє існування.