Литва виділила 1 млн євро для вивчення литовської мови українськими біженцями
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Уряд Литви виділила понад 1 млн євро для того, аби українські біженці вивчали литовську мову українськими біженцями. Про це повідомляє LRT, пише УНН.
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У письмовому коментарі міністерства йдеться, що Уряд країни виділив 416 тисяч євро на потреби литовських вищих шкіл, наукових установ, які організовують безкоштовні курси литовської мови та культури для українських студентів, викладачів, наукових і освітніх працівників.
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«Мета курсів — дати учасникам можливість вдосконалити знання литовської мови, познайомитися з литовською літературою, литовською історією, етнокультурою, економікою та суспільно-політичним життям», — йдеться у коментарі.
Нагадаємо
Завдяки проєкту «Книжки без кордонів» для українських дітей-біженців вже надруковано 160 тисяч примірників дитячих книжок.