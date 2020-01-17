Лідер рейтингу WTA назвала Ястремську унікальною атакуючою тенісисткою

Барті очікує протистояння з уродженкою Одеси, яка на її думку, є видатним гравцем нападу.

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"Я з нетерпінням чекаю завтрашнього матчу, очевидно. Даяна також є унікальним нападником. Вона хоче бути на корті. Вона жадає цієї позиції на корті і процвітає, коли вона попереду. Протягом останніх двох років я близько підходила до виграшу домашнього титулу, але в обох фіналах, де я показала себе добре, виграти не вийшло. Варто відзначити, що програвала я дійсно сильним суперницям (Кербер і Квітовою – ред.)", - зізналася Барті.

Додамо, що Ястремська проведе свій перший фінал на турнірах категорії "Прем'єр" завтра проти Барті, і не зважаючи на результат вперше підніметься в топ-20 світового рейтингу.