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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Лідер рейтингу WTA назвала Ястремську унікальною атакуючою тенісисткою

Київ • УНН

 • 10732 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Перша ракетка світового рейтингу жінок-професіоналок австралійка Ешлі Барті дала характеристику майбутній опонентці по фіналу турніру "Прем'єр" в Аделаїді – українці Даяні Ястремській, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.

Лідер рейтингу WTA назвала Ястремську унікальною атакуючою тенісисткою

Барті очікує протистояння з уродженкою Одеси, яка на її думку, є видатним гравцем нападу.

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"Я з нетерпінням чекаю завтрашнього матчу, очевидно. Даяна також є унікальним нападником. Вона хоче бути на корті. Вона жадає цієї позиції на корті і процвітає, коли вона попереду. Протягом останніх двох років я близько підходила до виграшу домашнього титулу, але в обох фіналах, де я показала себе добре, виграти не вийшло. Варто відзначити, що програвала я дійсно сильним суперницям (Кербер і Квітовою – ред.)", - зізналася Барті.

Додамо, що Ястремська проведе свій перший фінал на турнірах категорії "Прем'єр" завтра проти Барті, і не зважаючи на результат вперше підніметься в топ-20 світового рейтингу.

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