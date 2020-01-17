Лидер рейтинга WTA назвала Ястремскую уникальной атакующей теннисисткой

Барти ожидает противостояние с уроженкой Одессы, которая по ее мнению, является выдающимся игроком нападения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Две украинцки победили на старте квалификации "AUS Open"

"Я с нетерпением жду завтрашнего матча, очевидно. Даяна также является уникальным нападающим. Она хочет быть на корте. Она требует этой позиции на корте и процветает, когда она впереди. В течение последних двух лет я близко подходила к выигрышу домашнего титула, но в обоих финалах, где я показала себя хорошо, выиграть не получилось. Стоит отметить, что проигрывала я действительно сильным соперницам (Кербер и Квитовой - ред.)", - призналась Барти.

Добавим, что Ястремская проведет свой первый финал на турнирах категории "Премьер" завтра против Барти, и несмотря на результат впервые поднимется в топ-20 мирового рейтинга.