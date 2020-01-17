Лидер рейтинга WTA назвала Ястремскую уникальной атакующей теннисисткой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Первая ракетка мирового рейтинга женщин-профессионалок австралийка Эшли Барти дала характеристику будущий оппонентке по финалу турнира "Премьер" в Аделаиде - украинке Даяне Ястремской, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
Барти ожидает противостояние с уроженкой Одессы, которая по ее мнению, является выдающимся игроком нападения.
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"Я с нетерпением жду завтрашнего матча, очевидно. Даяна также является уникальным нападающим. Она хочет быть на корте. Она требует этой позиции на корте и процветает, когда она впереди. В течение последних двух лет я близко подходила к выигрышу домашнего титула, но в обоих финалах, где я показала себя хорошо, выиграть не получилось. Стоит отметить, что проигрывала я действительно сильным соперницам (Кербер и Квитовой - ред.)", - призналась Барти.
Добавим, что Ястремская проведет свой первый финал на турнирах категории "Премьер" завтра против Барти, и несмотря на результат впервые поднимется в топ-20 мирового рейтинга.