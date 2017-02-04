Лавина накрила групу лижників в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Групу з восьми лижників сьогодні вранці накрила лавина в районі Селла Нівеа в Юлійських Альпах в Італії, передає УНН з посиланням на ANSA.
Шестеро з них не постраждали, двоє отримали травми.
Один з туристів отримав поранення ноги, а іншого, якого повністю накрила лавина, витягли, він перебуває у тяжкому стані в очікуванні вертольота для транспортування у долину.
Як повідомляв УНН, нещодавно лавина зійшла на готель “Rigopiano” в Італії. У результаті загинули 29 людей.