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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 51084 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Лавина накрила групу лижників в Італії

Київ • УНН

 • 11069 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Групу з восьми лижників сьогодні вранці накрила лавина в районі Селла Нівеа в Юлійських Альпах в Італії, передає УНН з посиланням на ANSA.

Лавина накрила групу лижників в Італії

Шестеро з них не постраждали, двоє отримали травми.

Один з туристів отримав поранення ноги, а іншого, якого повністю накрила лавина, витягли, він перебуває у тяжкому стані в очікуванні вертольота для транспортування у долину.

Як повідомляв УНН, нещодавно лавина зійшла на готель “Rigopiano” в Італії. У результаті загинули 29 людей.

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