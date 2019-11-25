Кулебу планують перевести з реанімації до загального відділення - лікар

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Лікарі планують перевести Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколу Кулебу, який разом з дітьми постраждав у ДТП, з відділення інтенсивної терапії у загальне відділення. Про це під час брифінгу повідомив головний лікар КЛ "Феофанія" Ігор Семенів, передає УНН.