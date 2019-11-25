Кулебу планують перевести з реанімації до загального відділення - лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Лікарі планують перевести Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколу Кулебу, який разом з дітьми постраждав у ДТП, з відділення інтенсивної терапії у загальне відділення. Про це під час брифінгу повідомив головний лікар КЛ "Феофанія" Ігор Семенів, передає УНН.
За словами Семеніва, Микола Кулеба був госпіталізований у відділення інтенсивної терапії (реанімацію).
"Пан Кулеба (був госпіталізований – ред.) в загальне відділення реанімації, (старший – ред.) син - у нейрореанімацію, тому що превалювала черепно-мозкова травма. У нас було проведено діагностичні обстеження, встановлено діагноз, проведено хірургічні маніпуляції пану Миколі та сину", - розповів Семенів.
Лікар зазначив, що на сьогодні їхній стан стабільний, але достатньо тяжкий.
"Стан Миколи Кулеби на сьогодні стабільний, і планується його переведення в загальне відділення з інтенсивного. Син надалі буде знаходитися в інтенсивному відділенні, будуть проводитися певні діагностичні обстеження, а також хірургічні маніпуляції згідно з протоколом", - сказав Семенів.
На питання журналістів, чи наразі вони у свідомості, Семенів відповів: "Ми не можемо сказати, чи вони у свідомості. Там вводяться певні медикаменти для того, щоб знеболити, є певна седація. Проте, ознаки свідомості є".
Нагадаємо, у результаті ДТП за участю Уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби постраждав він сам, двоє його синів та водій іншого авто.
Як повідомлялося, 24 листопада на Київщині в результаті ДТП госпіталізували дитячого Омбудсмена Кулебу. Згодом у поліції розповіли подробиці.
Було відкрито кримінальне провадження.
Згодом Кулеба повідомив, що після ДТП перебуває із синами в лікарні.