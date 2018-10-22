"Кримський титан" відновив роботу два дні тому

"Співробітники Росприроднагляду 20 жовтня 2018 року взяли участь в процедурі початку запуску обладнання Заводу "Титанові інвестиції", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, ТОВ "Титанові інвестиції" був підготовлений план дій "дорожня карта" з ліквідації накопиченого екологічного збитку і реконструкції потужностей, спрямований на мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище.



Як повідомляв УНН, у ніч на 24 серпня в районі розташування хімічного підприємства "Кримський титан" на півночі окупованого півострова стався викид невідомої отруйної хімічної речовини, яка, особливо після опадів, утворює на металевих предметах, деревах, дахах будинків і навіть всередині приміщень маслянистий наліт з коричневатим або жовто-зеленим відтінком.



Як заявляв голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, на заводі "Титанові інвестиції" сталася техногенна аварія.



У прес-службі Херсонської ОДА повідомляли, що у період з 7 по 9 вересня було вивезено 405 дітей, із них 306 школярів і 99 дошкільників. Їх розмістили в оздоровчих закладах міста Скадовськ. У Мирненській, Каланчацькій, Присиваській ОТГ та частково в Каланчацькому і Чаплинському районах Херсонської області тимчасово зупинили освітній процес.



