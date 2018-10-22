"Крымский титан" возобновил работу два дня назад

"Сотрудники Росприроднадзора 20 октября 2018 приняли участие в процедуре начала запуска оборудования завода "Титановые инвестиции", - говорится в сообщении.



Отмечается, ООО "Титановые инвестиции" был подготовлен план действий "дорожная карта" по ликвидации накопленного экологического ущерба и реконструкции мощностей, направленный на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.



Как сообщал УНН, в ночь на 24 августа в районе расположения химического предприятия "Крымский титан" на севере оккупированного полуострова произошел выброс неизвестного ядовитого химического вещества, которое, особенно после осадков, образует на металлических предметах, деревьях, крышах домов и даже внутри помещений маслянистый налет с коричневатым или желто-зеленым оттенком.



Как заявлял глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, на заводе "Титановые инвестиции" произошла техногенная авария.



В пресс-службе Херсонской ОГА сообщали, что в период с 7 по 9 сентября было вывезено 405 детей, из них 306 школьников и 99 дошкольников. Их разместили в оздоровительных заведениях города Скадовск. В Мирненской, Каланчакской, Присивашской ОТО и частично в Каланчацком и Чаплынском районах Херсонской области временно остановили образовательный процесс.



