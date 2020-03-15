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Конституційний суд Росії терміново зібрався у вихідний через зміни до Конституції

Конституційний суд Росії терміново зібрався у вихідний через зміни до Конституції

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У Росії Конституційний суд країни терміново зібрався в вихідний день, у суботу, щоб розглянути зміни до Конституції, закон про які раніше цього ж дня підписав президент Росії Володимир Путін, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Розгляд відбувався за зачиненими дверима; коли буде оголошений результат, наразі невідомо.

Напередодні, перед підписанням Путіним, законодавчі органи всіх 83 регіонів Росії (а також російські влади окупованих українських Автономної Республіки Крим і Севастополя, які Росія наразі вважає за ще два «російські регіони») схвалили ці поправки протягом лише двох днів. Перед тим їх практично одноголосно (з одним голосом проти) схвалили обидві палати парламенту Росії. Після схвалення Конституційного суду, яке в оглядачів не викликає сумнівів, ці зміни, також практично без сумнівів, будуть затверджені на всенародному голосуванні 22 квітня.

Серед приблизно 390 змін найбільший вплив на Росію може вчинити одна – та, що «обнуляє» всі попередні президентські терміни Путіна.

Нинішній його термін, другий поспіль шестирічний, має завершитися 2024 року. Дотеперішня норма забороняє йому балотуватися знову. Але зміни після набуття чинності означатимуть, що він може того року здобути п’ятий загалом президентський термін, а, можливо, і шостий 2030 року – який він закінчить 2036 року, у 83-річному віці.

Ці зміни викликали в Росії низку протестів.

Раніше у Кремлі повідомили, чи планує Путін йти на президентські вибори у 2024 році.

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