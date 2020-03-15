Конституційний суд Росії терміново зібрався у вихідний через зміни до Конституції

КИЇВ. 15 березня. УНН. У Росії Конституційний суд країни терміново зібрався в вихідний день, у суботу, щоб розглянути зміни до Конституції, закон про які раніше цього ж дня підписав президент Росії Володимир Путін, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.