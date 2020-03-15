Конституционный суд России срочно собрался в выходной из-за изменения в Конституцию

КИЕВ. 15 марта. УНН. В России Конституционный суд страны срочно собрался в выходной день, в субботу, чтобы рассмотреть изменения в Конституцию, закон о которых ранее в этот же день подписал президент России Владимир Путин, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.