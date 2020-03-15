Конституционный суд России срочно собрался в выходной из-за изменения в Конституцию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В России Конституционный суд страны срочно собрался в выходной день, в субботу, чтобы рассмотреть изменения в Конституцию, закон о которых ранее в этот же день подписал президент России Владимир Путин, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Рассмотрение происходило за закрытыми дверями; когда будет объявлен результат, пока неизвестно.
Накануне, перед подписанием Путиным, законодательные органы всех 83 регионов России (а также российские власти оккупированных украинских Автономной Республики Крым и Севастополя, которые Россия сейчас считает как еще два “российских региона”) одобрили эти поправки в течение всего двух дней. Перед тем их практически единогласно (с одним голосом против) одобрили обе палаты парламента России. После одобрения Конституционного суда, которое у обозревателей не вызывает сомнений, эти изменения, также практически без сомнений, будут утверждены на всенародном голосовании 22 апреля.
Среди примерно 390 изменений наибольшее влияние на Россию может совершить одна — та, что “обнуляет” все предыдущие президентские сроки Путина.
Нынешний его срок, второй подряд шестилетний, должен завершиться в 2024 году. Прежняя норма запрещает ему баллотироваться снова. Но изменения после вступления в силу означать, что он может в том году получить пятый в общем президентский срок, а, возможно, и шестой 2030 — какой он закончит 2036, в 83-летнем возрасте.
Эти изменения вызвали в России ряд протестов.
Ранее в Кремле сообщили, планирует Путин идти на президентские выборы в 2024 году.