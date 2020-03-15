Конституционный суд России срочно собрался в выходной из-за изменения в Конституцию

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100424 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103575 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105620 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104604 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113256 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100831 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105292 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106653 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131569 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130450 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Конституционный суд России срочно собрался в выходной из-за изменения в Конституцию

Конституционный суд России срочно собрался в выходной из-за изменения в Конституцию

Киев  •  УНН

 • 14124 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В России Конституционный суд страны срочно собрался в выходной день, в субботу, чтобы рассмотреть изменения в Конституцию, закон о которых ранее в этот же день подписал президент России Владимир Путин, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Рассмотрение происходило за закрытыми дверями; когда будет объявлен результат, пока неизвестно.

Накануне, перед подписанием Путиным, законодательные органы всех 83 регионов России (а также российские власти оккупированных украинских Автономной Республики Крым и Севастополя, которые Россия сейчас считает как еще два “российских региона”) одобрили эти поправки в течение всего двух дней. Перед тем их практически единогласно (с одним голосом против) одобрили обе палаты парламента России. После одобрения Конституционного суда, которое у обозревателей не вызывает сомнений, эти изменения, также практически без сомнений, будут утверждены на всенародном голосовании 22 апреля.

Среди примерно 390 изменений наибольшее влияние на Россию может совершить одна — та, что “обнуляет” все предыдущие президентские сроки Путина.

Нынешний его срок, второй подряд шестилетний, должен завершиться в 2024 году. Прежняя норма запрещает ему баллотироваться снова. Но изменения после вступления в силу означать, что он может в том году получить пятый в общем президентский срок, а, возможно, и шестой 2030 — какой он закончит 2036, в 83-летнем возрасте.

Эти изменения вызвали в России ряд протестов.

Ранее в Кремле сообщили, планирует Путин идти на президентские выборы в 2024 году.

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