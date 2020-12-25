Комітет ВР не звертався до ВООЗ зі скаргами з приводу лікування COVID-19, але це могли зробити окремі нардепи

"Як заступник голови Комітету з питань здоров'я нації можу чітко заявити: на жодному засіданні комітету таке питання не піднімалося і листи від Комітету до представництва ВООЗ не було. Що стосується окремих депутатів - то виключати нічого не можу, кожен має право готувати і відправляти депутатські звернення. Нажаль, так склалося, що деякі люди керуються принципом: а що скажуть там, з боку? Для мене важливіше знати, що ми у нас в країні використовували всі можливі варіанти для того, щоб врятувати людину", - сказала Дмитрієва.

За її словами, в ситуації з коронавірусом спочатку весь світ закуповував терміново один препарат, потім другий - і наперед результат не був відомий. Через об'єктивні причини.

"Я не інфекціоніст і не беруся оцінювати рішення фахівців. Але я їм довіряю. І коли я захворіла коронавірусом, то звернулася я до наших лікарів, і лікувалася згідно їх рекомендацій", - додала нардеп.

Додамо, що УНН продовжує шукати автора листа до ВООЗ.

Нагадаємо, що сьогодні лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська відреагувала на лист від ВООЗ з рекомендацією переглянути лікування хворих коронавірусом в Україні. Вона вважає, що хтось із числа колишніх так званих державних діячів наскаржився в ВООЗ на українську медицину. Також вона вважає, що українські лікарі вчиняли правильно, не дотримуючись помилкових рекомендацій.