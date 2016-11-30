КМДА наполягає на забороні піротехнічних засобів під час новорічних святкувань
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Київська влада наполягає на виконанні рішення КМДА про заборону використання піротехнічних засобів під час новорічних святкувань. Про це під час прес-конференції повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, передає кореспондент УНН.
“Ми наполягаємо на виконанні рішення КМДА про заборону використання піротехнічних засобів. Поки в нас така складна ситуація в країні, ми заборонили використання салютів, петард під час свят”, — зазначила вона.