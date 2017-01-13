Кількість мільйонерів лотереї “Лото-Забава” сягнула 259 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Завдяки “Лото-Забаві” в Україні з’явилось 259 лотерейних мільйонерів, повідомляє УНН з посиланням на сайт оператора державних лотерей “М.С.Л.”.
“Лото-Забава” вперше була розповсюджена оператором державних лотерей “М.С.Л.” у 1999 році. З того часу лічильник “Лото-Забави” нарахував 259 гравців, які виграли у лотерею понад 1 млн грн. Варто зауважити, що лише у 2016 році в Україні з’явилось таких двадцять мільйонерів.
Загалом же за час свого існування “Лото-Забава” розіграла серед своїх прихильників понад 4 мільярди гривень, десятки квартир в столиці України та сотні автомобілів.
До речі, у минулому році “Лото-Забава” розіграла серед гравців 76 нових авто.
Переможці “Лото-Забава” розповідають, що виграні кошти допомогли їм розпочати власний бізнес, дати освіту дітям, придбати житло та вирішити інші нагальні життєві проблеми.
Крім того, частина коштів від продажу лотерейних білетів спрямовується оператором державних лотерей “М.С.Л.” на соціальну допомогу.
Так, декілька років тому “М.С.Л.” побудував льодовий комплекс “Льодограй” (м.Богуслав Київської області) для зимових видів спорту. На сьогоднішній день, льодова арена користується популярністю не лише серед місцевих жителів, а й серед професійних хокейних команд, які проводять там свої тренування та змагання.
“М.С.Л.” також був визнаний найбільшим платником військового збору в Україні.