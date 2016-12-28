Хайдер аль-Абаді: на знищення ІД в Іраку потрібно три місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Для знищення терористичного угруповання “Ісламська держава” в Іраку необхідно ще близько трьох місяців. Про це у вівторок, 27 грудня, заявив прем’єр-міністр країни Хайдер аль-Абаді, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Все вказує на те, що Іраку потрібно три місяці на знищення “Ісламської держави”, — сказав він.
Хайдер аль-Абаді не вперше заявляє про швидку перемогу над ісламістами. Раніше він стверджував, що до кінця поточного року іракські війська повернуть місто Мосул під юрисдикцію іракської влади. Утім, темпи наступу на місто сповільнили головним чином через необхідність захисту великої кількості мирних жителів. Ті переважно залишилися у своїх домівках замість того, щоб рятуватися втечею. Тож місто досі утримують ісламісти.
Нагадаємо, наступ на Мосул триває вже понад 2 місяці. У ньому, крім власне з’єднань іракської армії, беруть участь загони шиїтських ополченців та курдські загони самооборони. Представник армії США Стюарт Джеймс заявив напередодні про поновлення наступу на Мосул найближчими днями.