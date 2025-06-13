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Хаменеї пообіцяв залишити Ізраїль "безпорадним": Тегеран "не обмежиться напівзаходами у відповіді"

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

Верховний лідер Ірану заявив, що Тегеран дасть Ізраїлю нищівну відповідь на нещодавні удари. Хаменеї пообіцяв, що Іран не обмежиться "напівзаходами".

Хаменеї пообіцяв залишити Ізраїль "безпорадним": Тегеран "не обмежиться напівзаходами у відповіді"

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що після нападу на житлові райони в деяких іранських містах, Іран відповість так, що Ізраїл залишиться "безпорадним". Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

Хаменеї виступив зі спеціальним зверненням до командування силового блоку та населення країни.

Він заявив, що іранські збройні сили залишать Ізраїль "безпорадним".

Хаменеї також сказав, що після відповіді Ірану Ізраїль "не залишиться неушкодженим", оскільки Тегеран "не вдаватиметься до напівзаходів у своїй відповіді".

Армія оборони Ізраїлю повідомляє про удар по ядерному об'єкту в Ісфахані13.06.25, 21:05 • 1190 переглядiв

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, західні ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

У відповідь на зростання напруженості між Ізраїлем та Іраном Сполучені Штати розпочали перекидання військових ресурсів на Близький Схід, зокрема есмінців ВМС, на тлі побоювань щодо масштабної відповіді з боку Тегерана. Водночас президент США Дональд Трамп вже проводить нараду з керівництвом Ради національної безпеки."У МАГАТЕ заявили, що після ізраїльських ударів рівень радіації за межами іранського об'єкта в Натанзі не змінився.

У МАГАТЕ заявили, що після ізраїльських ударів рівень радіації за межами іранського об'єкта в Натанзі не змінився13.06.25, 19:06 • 1738 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

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