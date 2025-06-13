Хаменеи пообещал оставить Израиль "беспомощным": Тегеран "не ограничится полумерами в ответе"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что после нападения на жилые районы в некоторых иранских городах, Иран ответит так, что Израиль останется "беспомощным". Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Хаменеи выступил со специальным обращением к командованию силового блока и населению страны.

Он заявил, что иранские вооруженные силы оставят Израиль "беспомощным".

Хаменеи также сказал, что после ответа Ирана Израиль "не останется невредимым", поскольку Тегеран "не будет прибегать к полумерам в своем ответе".

Армия обороны Израиля сообщает об ударе по ядерному объекту в Исфахане

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, западные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

В ответ на растущую напряженность между Израилем и Ираном Соединенные Штаты начали переброску военных ресурсов на Ближний Восток, в частности эсминцев ВМС, на фоне опасений по поводу масштабного ответа со стороны Тегерана. В то же время президент США Дональд Трамп уже проводит совещание с руководством Совета национальной безопасности."В МАГАТЭ заявили, что после израильских ударов уровень радиации за пределами иранского объекта в Натанзе не изменился.

В МАГАТЭ заявили, что после израильских ударов уровень радиации за пределами иранского объекта в Натанзе не изменился