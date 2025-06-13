Хаменеи пообещал оставить Израиль "беспомощным": Тегеран "не ограничится полумерами в ответе"
Киев • УНН
Верховный лидер Ирана заявил, что Тегеран даст Израилю сокрушительный ответ на недавние удары. Хаменеи пообещал, что Иран не ограничится "полумерами".
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что после нападения на жилые районы в некоторых иранских городах, Иран ответит так, что Израиль останется "беспомощным". Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Детали
Хаменеи выступил со специальным обращением к командованию силового блока и населению страны.
Он заявил, что иранские вооруженные силы оставят Израиль "беспомощным".
Хаменеи также сказал, что после ответа Ирана Израиль "не останется невредимым", поскольку Тегеран "не будет прибегать к полумерам в своем ответе".
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Напомним
В ночь на пятницу, 13 июня, западные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.
В ответ на растущую напряженность между Израилем и Ираном Соединенные Штаты начали переброску военных ресурсов на Ближний Восток, в частности эсминцев ВМС, на фоне опасений по поводу масштабного ответа со стороны Тегерана. В то же время президент США Дональд Трамп уже проводит совещание с руководством Совета национальной безопасности."В МАГАТЭ заявили, что после израильских ударов уровень радиации за пределами иранского объекта в Натанзе не изменился.
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