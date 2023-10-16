Канцлер Німеччини Шольц відвідає Ізраїль у вівторок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц завтра вирушить до Ізраїлю, повідомляє Reuters з посиланням на телекомпанію ntv, пише УНН.
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Повідомляється, що Шольц прибуде в Ізраїль з візитом солідарності.
Речник уряду ФРН не прокоментував плани поїздок Шольца, зазначає Reuters.
Доповнення
Минулого тижня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перебувала в Ізраїлі, де висловила тверду підтримку Берліну в захисті країни від нападу палестинського ісламістського угрупування ХАМАС 7 жовтня. Потім Бербок вирушила до Єгипту.
12 жовтня міністерство оборони ФРН повідомило, що Німеччина дозволила Ізраїлю використовувати два бойові безпілотні літальні апарати Heron TP на тлі атаки ХАМАС на Ізраїль.
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