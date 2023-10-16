Канцлер Германии Шольц посетит Израиль во вторник
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц завтра отправится в Израиль, сообщает Reuters со ссылкой на телекомпанию ntv, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что Шольц прибудет в Израиль с визитом солидарности.
Представитель правительства ФРГ не прокомментировал планы поездок Шольца, отмечает Reuters.
Дополнение
На прошлой неделе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок находилась в Израиле, где выразила твердую поддержку Берлину в защите страны от нападения палестинской исламистской группировки ХАМАС 7 октября. Затем Бербок отправилась в Египет.
12 октября министерство обороны ФРГ сообщило, что Германия разрешила Израилю использовать два боевых беспилотных летательных аппарата Heron TP на фоне атаки ХАМАС на Израиль.
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