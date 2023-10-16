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Канцлер Германии Шольц посетит Израиль во вторник

Киев • УНН

 • 249842 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц завтра отправится в Израиль, сообщает Reuters со ссылкой на телекомпанию ntv, пишет УНН.

Канцлер Германии Шольц посетит Израиль во вторник

Детали

Сообщается, что Шольц прибудет в Израиль с визитом солидарности.

Представитель правительства ФРГ не прокомментировал планы поездок Шольца, отмечает Reuters.

Дополнение

На прошлой неделе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок находилась в Израиле, где выразила твердую поддержку Берлину в защите страны от нападения палестинской исламистской группировки ХАМАС 7 октября. Затем Бербок отправилась в Египет.

12 октября министерство обороны ФРГ сообщило, что Германия разрешила Израилю использовать два боевых беспилотных летательных аппарата Heron TP на фоне атаки ХАМАС на Израиль.

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