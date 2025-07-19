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ICU ризикує втратити ліцензію та потрапити під санкції за блокування українських інвесторів та системну співпрацю з рф

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

Українська фінансова група ICU може зіткнутися з санкціями та втратою ліцензій через співпрацю з російським державним бізнесом, зокрема ВТБ, та агресивну поведінку на ринку реструктуризації боргів. Компанія скуповувала боргові папери LPN "Альфа-Банку" та блокувала реструктуризацію, а також мала зв'язки з Burger King Russia.

ICU ризикує втратити ліцензію та потрапити під санкції за блокування українських інвесторів та системну співпрацю з рф

Українська фінансова група ICU може опинитися в центрі потенційного санкційного скандалу через свою співпрацю з російським державним бізнесом, у тому числі з підрозділами банку ВТБ, а також через агресивну поведінку на ринку реструктуризації боргів. Про це пише ексглавред "Економічної правди" Сергій Лямець у колонці ІА "УНІАН", передає УНН.

Із посиланням на власні джерела в галузі, він припускає, що ICU ризикує втратити ліцензії в Україні та Великій Британії, а її керівництву загрожує розслідування у зв’язку з використанням офшорних структур і тиском на інших кредиторів.

Зокрема, ICU, як повідомляється, скуповувала боргові папери LPN, пов’язані з колишнім "Альфа-Банком", з великим дисконтом, після чого блокувала реструктуризацію, на яку вже погодились десятки впливових українських родин. Компанія ініціювала заміну міжнародного агента BNY Mellon на GLAS — менш відомого гравця, який працює з distressed-активами, що викликало побоювання щодо ворожого захоплення процесу реструктуризації.

У документах британської компанії FPP Asset Management LLP, яка контролювала деякі облігації EMIS Finance B.V., ICU прямо згадується як мажоритарний власник. Примітно, що FPP одночасно фігурувала у спільному SPAC‑проєкті з VTB Capital, а серед її партнерів був Кирило Зімарін — колишній CEO кіпрського RCB Bank, що входив у групу ВТБ. Зімарін нині є власником фінансової компанії Finstella.

За словами інсайдерів, ICU також брала участь у бізнесі Burger King Russia — разом із ВТБ. Компанія заявила про вихід після вторгнення, але станом на жовтень 2023 року, за даними BBC, досі володіла 35% російського франчайзі мережі.

На думку джерел автора, у випадку доведення порушень ICU загрожують:

- санкції з боку ЄС і РНБО України;

- втрата фінансових ліцензій у Британії;

- блокування активів і репутаційна катастрофа на тлі прозорості ринку.

Як зазначають джерела, британські регулятори уважно слідкують за поведінкою фінансових посередників. Якщо буде доведено, що ICU через FPP і GLAS створює інфраструктуру для тиску на ринок і маскує справжніх бенефіціарів — компанія може отримати звинувачення у порушенні професійної етики.

Повідомляється, що до групи надіслано запити з низкою прямих питань. ICU наразі не відповіла на інформаційний запит журналіста.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаФінанси
Рада національної безпеки і оборони України
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