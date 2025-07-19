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ICU рискует потерять лицензию и попасть под санкции за блокирование украинских инвесторов и системное сотрудничество с рф

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Украинская финансовая группа ICU может столкнуться с санкциями и потерей лицензий из-за сотрудничества с российским государственным бизнесом, в частности ВТБ, и агрессивного поведения на рынке реструктуризации долгов. Компания скупала долговые бумаги LPN "Альфа-Банка" и блокировала реструктуризацию, а также имела связи с Burger King Russia.

ICU рискует потерять лицензию и попасть под санкции за блокирование украинских инвесторов и системное сотрудничество с рф

Украинская финансовая группа ICU может оказаться в центре потенциального санкционного скандала из-за своего сотрудничества с российским государственным бизнесом, в том числе с подразделениями банка ВТБ, а также из-за агрессивного поведения на рынке реструктуризации долгов. Об этом пишет экс-главред "Экономической правды" Сергей Лямец в колонке ИА "УНИАН", передает УНН.

Со ссылкой на собственные источники в отрасли, он предполагает, что ICU рискует потерять лицензии в Украине и Великобритании, а ее руководству грозит расследование в связи с использованием офшорных структур и давлением на других кредиторов.

В частности, ICU, как сообщается, скупала долговые бумаги LPN, связанные с бывшим "Альфа-Банком", с большим дисконтом, после чего блокировала реструктуризацию, на которую уже согласились десятки влиятельных украинских семей. Компания инициировала замену международного агента BNY Mellon на GLAS — менее известного игрока, который работает с distressed-активами, что вызвало опасения относительно враждебного захвата процесса реструктуризации.

В документах британской компании FPP Asset Management LLP, которая контролировала некоторые облигации EMIS Finance B.V., ICU прямо упоминается как мажоритарный владелец. Примечательно, что FPP одновременно фигурировала в совместном SPAC-проекте с VTB Capital, а среди ее партнеров был Кирилл Зимарин — бывший CEO кипрского RCB Bank, входившего в группу ВТБ. Зимарин сейчас является владельцем финансовой компании Finstella.

По словам инсайдеров, ICU также участвовала в бизнесе Burger King Russia — вместе с ВТБ. Компания заявила о выходе после вторжения, но по состоянию на октябрь 2023 года, по данным BBC, до сих пор владела 35% российского франчайзи сети.

По мнению источников автора, в случае доказательства нарушений ICU грозят:

- санкции со стороны ЕС и СНБО Украины;

- потеря финансовых лицензий в Британии;

- блокировка активов и репутационная катастрофа на фоне прозрачности рынка.

Как отмечают источники, британские регуляторы внимательно следят за поведением финансовых посредников. Если будет доказано, что ICU через FPP и GLAS создает инфраструктуру для давления на рынок и маскирует настоящих бенефициаров — компания может получить обвинения в нарушении профессиональной этики.

Сообщается, что в группу направлены запросы с рядом прямых вопросов. ICU пока не ответила на информационный запрос журналиста.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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