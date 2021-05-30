Hyundai скорочує модельний ряд двигунів внутрішнього згоряння та інвестує в електромобілі - ЗМІ

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"Це важливий бізнес-крок, який в першу чергу дозволяє вивільнити ресурси, щоб зосередитися на іншому: електродвигунах, батареях, паливних елементах", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Компанія повідомила, що прискорює впровадження екологічно чистих транспортних засобів, таких як автомобілі на водневих паливних елементах і електромобілі з акумуляторними батареями.

Hyundai спробує підвищити ефективність своєї лінійки автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на ринках, що розвиваються.

Автовиробник націлений на поступове розширення пропозиції акумуляторних електромобілів на ключових ринках, таких як США, Європа і Китай, з метою повної електрифікації до 2040 року.

Контекст

Hyundai Motor Group, в яку входять Hyundai Motor Co, Kia Corp і Genesis, прагне продавати близько мільйона електромобілів на рік до 2025 року, щоб досягти 10% частки на світовому ринку електромобілів.

Зіткнувшись з посиленням відповідальності щодо викидів CO2 в Європі і Китаї, всі основні автовиробники прискорюють перехід на електромобілі.

Величезні витрати на розробку електродвигунів і збільшення запасу ходу автомобільних акумуляторів вже змусили деяких автовиробників сказати, що" дні інвестування в звичайні двигуни закінчилися".

"Hyundai припинила розробку нових силових агрегатів для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння", - повідомили у компанії.

PSA Group заявила в листопаді, незадовго до злиття з Fiat Chrysler і освіти Stellantis, що більше не інвестує в двигуни внутрішнього згоряння.

Деякі автовиробники вже оголосили про плани перейти на повністю електричну енергію, наприклад, шведська Volvo, яка належить китайській Geely, заявила, що зробить це до 2030 року.

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Ford Motor Co заявляє, що до тієї ж дати її модельний ряд у Європі буде повністю електричним.

Для Hyundai, яка разом з Kia входить в десятку найбільших автомобільних концернів світу, цей крок особливо важливий, оскільки у компанії один з найширших діапазонів технологій двигунів і трансмісій в галузі.

У квітні Hyundai заявила, що скоротить кількість своїх бензинових моделей в Китаї до 14 з 21 до 2025 року, при цьому починаючи з 2022 року щорічно запускатиме нові електричні моделі.