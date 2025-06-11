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Генштаб: майже половина боїв на фронті - на двох напрямках 11 червня 2025

Київ • УНН

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На фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку, де ворог 33 рази атакував позиції ЗСУ, але отримав відсіч.

Генштаб: майже половина боїв на фронті - на двох напрямках

Майже половина з 99 боїв на фронті з початку поточної доби сталася на двох напрямках - Покровському та Новопавлівському, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 11 червня, пише УНН.

Від початку доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян

- повідомили у Генштабі.

Як вказано, постраждали від російських артилерійських обстрілів райони населених пунктів, зокрема, Лісківщина Чернігівської області; Прогрес, Товстодубове, Бачівськ, Суходіл, Уланове, Студенок, Нова Слобода, Миропільське, Проходи, Петрушівка, Тур'я, Попівка Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог шість разів йшов вперед на позиції наших захисників в районі населеного пункту Степова Новоселівка та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося 11 боєзіткнень, три з яких триває дотепер. Ворог атакував в районах населених пунктів Надія, Карпівка, Білогорівки та у бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Андріївка, Зелена Долина, Торське.

На Сіверському напрямку противник намагався просунутися у бік Григорівки, отримав відсіч.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутись в бік Ступочок та Білої Гори. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.

Сили оборони успішно зупинили дев’ять ворожих атак на Торецькому напрямку. Ворог намагався просунутися в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Яблунівка.

На Покровському напрямку ворог 33 рази розпочинав зіткнення різної інтенсивності в районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка та Олексіївка. Наші захисники відбили 31 ворожу атаку, бої продовжуються. Противник завдав авіаційних ударів по районах Полтавки та Коптєвого.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 15 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя. Три ворожі атаки досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку точиться чотири боєзіткнення поблизу Малинівки, одну атаку загарбників вже відбито.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог намагався просунутися вперед у напрямку Павлівки, був зупинений нашими захисниками.

На Придніпровському напрямку агресор провів марну атаку у бік позицій наших захисників.

"На Курському українські захисники відбили дев’ять атак загарбників, ще три боєзіткнення триває дотепер. Крім того, ворог здійснив шість авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіаційних бомб, а також завдав 79 артилерійських обстріли, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці, як вказано, не відбулося.

Половина боїв прийшлася на три напрямки: карта від Генштабу11.06.25, 09:20 • 1876 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
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