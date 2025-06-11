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Генштаб: почти половина боев на фронте - на двух направлениях 11 июня 2025

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

На фронте произошло 99 боевых столкновений. Самое горячее на Покровском направлении, где враг 33 раза атаковал позиции ВСУ, но получил отпор.

Генштаб: почти половина боев на фронте - на двух направлениях

Почти половина из 99 боев на фронте с начала текущих суток произошла на двух направлениях - Покровском и Новопавловском, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 11 июня, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 99 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян

- сообщили в Генштабе.

Как указано, пострадали от российских артиллерийских обстрелов районы населенных пунктов, в частности, Лесковщина Черниговской области; Прогресс, Толстодубово, Бачевск, Суходол, Уланово, Студенок, Новая Слобода, Миропольское, Проходы, Петрушовка, Турья, Поповка Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Купянском направлении с начала суток враг шесть раз шел вперед на позиции наших защитников в районе населенного пункта Степовая Новоселовка и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении сегодня произошло 11 боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Карповка, Белогоровка и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степовое, Грековка, Андреевка, Зеленая Долина, Торское.

На Сиверском направлении противник пытался продвинуться в сторону Григоровки, получил отпор.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две атаки врага. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в сторону Ступочек и Белой Горы. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Силы обороны успешно остановили девять вражеских атак на Торецком направлении. Враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Дылеевка, Торецк и Яблоновка.

На Покровском направлении враг 33 раза начинал столкновения различной интенсивности в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Миролюбовка, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка. Наши защитники отбили 31 вражескую атаку, бои продолжаются. Противник нанес авиационные удары по районам Полтавки и Коптево.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 15 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Комар, Новоселка, Вольное Поле, Шевченко и в направлении Запорожского, Мирного, Запорожья. Три вражеские атаки до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении происходят четыре боестолкновения вблизи Малиновки, одна атака захватчиков уже отбита.

На Ореховском направлении сегодня враг пытался продвинуться вперед в направлении Павловки, был остановлен нашими защитниками.

На Приднепровском направлении агрессор провел тщетную атаку в сторону позиций наших защитников.

"На Курском украинские защитники отбили девять атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг совершил шесть авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиационных бомб, а также нанес 79 артиллерийских обстрела, в частности три - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке, как указано, не произошло.

Половина боев пришлась на три направления: карта от Генштаба11.06.25, 09:20 • 1856 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Курск
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Гуляйполе
Северск
Торецк
Краматорск
Запорожье
Купянск
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