Половина боев пришлась на три направления: карта от Генштаба

Более половины из 220 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях, сообщили в утренней сводке 11 июня в Генеральном штабе, показав карту боевых действий за 10 июня, пишет УНН.

Всего, за вчера зафиксировано 220 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах четырех ракетных и 90 авиационных ударов, применив 11 ракет и сбросив 141 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил более 5279 обстрелов, из которых 105 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3158 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, пункт управления БпЛА и еще один другой важный объект российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районах Волчанска, Двуречной и в сторону населенного пункта Липцы.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 12 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Грековка, Надежда, Карповка, Торское, Ямполевка и Зеленая Долина.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 14 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки и вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, агрессор пытался продвигаться в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Леонидовка и Яблоновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Горехово, Котляровка, Богдановка и Константинополь.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 35 атак противника вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Вольное Поле и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили шесть атак в районе Малиновки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг провел пять атак в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении агрессор провел три тщетные попытки продвижения к позициям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 28 авиационных ударов с применением 53 управляемых авиационных бомб, а также совершил 231 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в частности шесть - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

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