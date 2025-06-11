Половина боїв прийшлася на три напрямки: карта від Генштабу
Київ • УНН
За минулу добу зафіксовано 220 бойових зіткнень, понад половина з яких сталася на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках. Ворог завдав 4 ракетних та 90 авіаційних ударів.
Понад половина з 220 боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 11 червня у Генеральному штабі, показавши карту бойових дій за 10 червня, пише УНН.
Загалом, за вчора зафіксовано 220 бойових зіткнень
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 141 керовану бомбу. Крім цього, здійснив понад 5279 обстрілів, з яких 105 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3158 дронів-камікадзе.
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських засобів, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Дворічної та в бік населеного пункту Липці.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.
На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Греківка, Надія, Карпівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина.
На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 14 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, агресор намагався просуватись в бік Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка та Костянтинопіль.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 35 атак противника поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле та Бурлацьке.
На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили шість атак у районі Малинівки.
На Оріхівському напрямку минулої доби ворог провів п’ять атак в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки й Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку агресор провів три марні спроби просування до позицій наших захисників.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
"На Курському напрямку минулої доби відбулося 28 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 28 авіаційних ударів із застосуванням 53 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 231 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.
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