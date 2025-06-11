Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1120 росіян та знищили 7 крилатих ракет

За добу 10 червня російські війська втратили на війні з Україною 1120 солдатів та 7 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 999200 (+1120) осіб ліквідовано

танків ‒ 10927 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 22783 (+15)

артилерійських систем ‒ 29016 (+34)

РСЗВ ‒ 1413 (+1)

засоби ППО ‒ 1183 (0)

літаків ‒ 416 (+2)

гелікоптерів ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40297 (+240)

крилаті ракети ‒ 3337 (+7)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51579 (+124)

спеціальна техніка ‒ 3914 (+2)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

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