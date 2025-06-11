Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1120 росіян та знищили 7 крилатих ракет
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 10 червня українські захисники ліквідували 1120 російських військових та знищили 7 крилатих ракет. Також знищено десятки одиниць ворожої техніки.
За добу 10 червня російські війська втратили на війні з Україною 1120 солдатів та 7 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 999200 (+1120) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10927 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 22783 (+15)
- артилерійських систем ‒ 29016 (+34)
- РСЗВ ‒ 1413 (+1)
- засоби ППО ‒ 1183 (0)
- літаків ‒ 416 (+2)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40297 (+240)
- крилаті ракети ‒ 3337 (+7)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51579 (+124)
- спеціальна техніка ‒ 3914 (+2)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".
Генштаб про ситуацію на фронті: 167 бойових зіткнень, ворог завдав 1264 удари дронами-камікадзе10.06.25, 22:52 • 2720 переглядiв