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Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1120 росіян та знищили 7 крилатих ракет

Київ • УНН

 • 962 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 10 червня українські захисники ліквідували 1120 російських військових та знищили 7 крилатих ракет. Також знищено десятки одиниць ворожої техніки.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1120 росіян та знищили 7 крилатих ракет

За добу 10 червня російські війська втратили на війні з Україною 1120 солдатів та 7 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 999200 (+1120) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10927 (+8)
      • бойових броньованих машин ‒ 22783 (+15)
        • артилерійських систем ‒ 29016 (+34)
          • РСЗВ ‒ 1413 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1183 (0)
              • літаків ‒ 416 (+2)
                • гелікоптерів ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40297 (+240)
                    • крилаті ракети ‒ 3337 (+7)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51579 (+124)
                            • спеціальна техніка ‒ 3914 (+2)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
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                              Gas TTF
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