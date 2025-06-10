Генштаб про ситуацію на фронті: 167 бойових зіткнень, ворог завдав 1264 удари дронами-камікадзе

$41.490.09
47.370.10
ukenru
"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці
Ексклюзив
17:49 • 11674 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

17:12 • 28013 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

16:42 • 30581 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

10 червня, 14:41 • 38086 перегляди

Що увійде в 18-й пакет санкцій ЄС проти росії: повний перелік

Ексклюзив
10 червня, 13:58 • 50606 перегляди

Чи піде НАЗК по сліду аптек Кузьміних? Підстав для проведення перевірки наразі більш ніж достатньо

Ексклюзив
10 червня, 13:21 • 46375 перегляди

росія скуповує радянські двигуни по світу, щоб залишити Україну без можливості ремонтувати літаки - військовий експерт

10 червня, 13:16 • 43397 перегляди

ЄС запропонував 18-й пакет санкцій проти рф: у фокусі - стеля цін на нафту рф у $45, "тіньовий флот" і банки

Ексклюзив
10 червня, 11:54 • 39442 перегляди

Множинне громадянство: остаточного законопроєкту немає, його намагаються швидко доопрацювати

Ексклюзив
9 червня, 15:58 • 83683 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
9 червня, 13:46 • 169612 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0.8м/с
58%
753мм
Популярнi новини

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

10 червня, 11:04 • 70976 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 32757 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 49050 перегляди

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

16:21 • 41914 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

17:29 • 18789 перегляди
Публікації

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

16:21 • 41978 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 252160 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 240426 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 231244 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 243800 перегляди
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Ґевін Ньюсом

Піт Гегсет

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Kyiv

Сполучені Штати Америки

Стамбул

Харків

Реклама
УНН Lite

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

20:02 • 1452 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

17:29 • 18854 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 49107 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 32817 перегляди

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

10 червня, 11:04 • 71029 перегляди
Актуальне

Північний потік — 2

Шахед-136

Безпілотний літальний апарат

Мі-24

Іл-78

Генштаб про ситуацію на фронті: 167 бойових зіткнень, ворог завдав 1264 удари дронами-камікадзе

Київ • УНН

 • 706 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 167 бойових зіткнень. Ворог завдав 1264 удари дронами-камікадзе та здійснив 3620 обстрілів позицій українських військ.

Генштаб про ситуацію на фронті: 167 бойових зіткнень, ворог завдав 1264 удари дронами-камікадзе

На фронті від початку доби відбулося 167 бойових зіткнень. Ворог здійснив 1264 удари дронами-камікадзе та 3620 обстрілів позицій українських військ, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

З початку доби відбулося 167 бойових зіткнень. Противник завдав 3 ракетних та 75 авіаційних ударів, застосував 10 ракет і скинув 92 КАБ, здійснив 1264 удари дронами-камікадзе та 3620 обстрілів позицій наших військ 

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки ворога в районах Вовчанська та Дворічної.

Противник здійснив десять атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Зелений Гай. Триває бій.

На Лиманському напрямку російські війська 19 разів штурмували позиції українських захисників у бік населених пунктів Греківка, Надія, Карпівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. На даний час бої тривають у п’яти локаціях.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили десять спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського. До цього часу одне боєзіткнення залишається незавершеним.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі атаки в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка. Сили оборони стримують натиск противника, відбивши дев’ять штурмів, два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 штурмів. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка та Костянтинопіль. Тривають п’ять боєзіткнень.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 138 та поранили 107 окупантів, знищили два танки, бойову броньовану машину, шість автомобілів, мотоцикл, міномет, чотири БпЛА, засіб РЕБ та антену управління БпЛА; також пошкодили автомобіль загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог 30 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле та Бурлацьке. Бої продовжуються в п’яти локаціях.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Малинівки, українські захисники зупинили три атаки загарбників, ще дві атаки противника тривають до цього часу.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив п’ять атак в районі Степового та в бік Новоданилівки і Новоандріївки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні атаки на позиції наших захисників.

На Курському напрямку з початку доби Сили оборони відбивали 21 ворожу атаку, дотепер тривають вісім боєзіткнень.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів, 2 літаки та 15 крилатих ракет10.06.25, 08:05 • 3394 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9