Генштаб о ситуации на фронте: 167 боевых столкновений, враг нанес 1264 удара дронами-камикадзе

$41.490.09
47.370.10
ukenru
"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке
Эксклюзив
17:49 • 11174 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

17:12 • 26545 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

16:42 • 29648 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

14:41 • 37254 просмотра

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Эксклюзив
10 июня, 13:58 • 49876 просмотра

Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

Эксклюзив
10 июня, 13:21 • 46035 просмотра

россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

10 июня, 13:16 • 43160 просмотра

ЕС предложил 18-й пакет санкций против рф: в фокусе - потолок цен на нефть рф в $45, "теневой флот" и банки

Эксклюзив
10 июня, 11:54 • 39381 просмотра

Множественное гражданство: окончательного законопроекта нет, его пытаются быстро доработать

Эксклюзив
9 июня, 15:58 • 83644 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
9 июня, 13:46 • 169595 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0.8м/с
58%
754мм
Популярные новости

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 69979 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 31604 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 47970 просмотра

ДЕСС: удар рф по Софии Киевской – это акт вандализма и преступление против мировой культуры

17:00 • 6134 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

17:29 • 17708 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 251443 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 239794 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 230585 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 243179 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 204232 просмотра
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Пит Хегсетх

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Стамбул

Киев

Калифорния

Реклама
УНН Lite

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

20:02 • 560 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

17:29 • 17759 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 48025 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 31662 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 70030 просмотра
Актуальное

Северный поток — 2

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Ми-24

Генштаб о ситуации на фронте: 167 боевых столкновений, враг нанес 1264 удара дронами-камикадзе

Киев • УНН

 • 370 просмотра

С начала суток на фронте произошло 167 боевых столкновений. Враг нанес 1264 удара дронами-камикадзе и совершил 3620 обстрелов позиций украинских войск.

Генштаб о ситуации на фронте: 167 боевых столкновений, враг нанес 1264 удара дронами-камикадзе

На фронте с начала суток произошло 167 боевых столкновений. Враг совершил 1264 удара дронами-камикадзе и 3620 обстрелов позиций украинских войск, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

С начала суток произошло 167 боевых столкновений. Противник нанес 3 ракетных и 75 авиационных ударов, применил 10 ракет и сбросил 92 КАБ, совершил 1264 удара дронами-камикадзе и 3620 обстрелов позиций наших войск 

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки врага в районах Волчанска и Двуречной.

Противник совершил десять атак на наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Зеленый Гай. Продолжается бой.

На Лиманском направлении российские войска 19 раз штурмовали позиции украинских защитников в сторону населенных пунктов Грековка, Надежда, Карповка, Торское, Ямполевка и Зеленая Долина. В настоящее время бои продолжаются в пяти локациях.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили десять попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки и вблизи Верхнекаменского. До сих пор одно боестолкновение остается незавершенным.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили три вражеских атаки в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Леонидовка и Яблоновка. Силы обороны сдерживают натиск противника, отбив девять штурмов, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 36 штурмов. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Горехово, Котляровка, Богдановка и Константинополь. Продолжаются пять боестолкновений.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 138 и ранили 107 оккупантов, уничтожили два танка, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, мотоцикл, миномет, четыре БпЛА, средство РЭБ и антенну управления БпЛА; также повредили автомобиль захватчиков.

На Новопавловском направлении враг 30 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Одрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Вольное Поле и Бурлацкое. Бои продолжаются в пяти локациях.

На Гуляйпольском направлении, в районе Малиновки, украинские защитники остановили три атаки захватчиков, еще две атаки противника продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил пять атак в районе Степового и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг провел три тщетные атаки на позиции наших защитников.

На Курском направлении с начала суток Силы обороны отбивали 21 вражескую атаку, до сих пор продолжаются восемь боестолкновений.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали почти тысячу оккупантов, 2 самолета и 15 крылатых ракет10.06.25, 08:05 • 3384 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9