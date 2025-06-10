Генштаб о ситуации на фронте: 167 боевых столкновений, враг нанес 1264 удара дронами-камикадзе

На фронте с начала суток произошло 167 боевых столкновений. Враг совершил 1264 удара дронами-камикадзе и 3620 обстрелов позиций украинских войск, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

С начала суток произошло 167 боевых столкновений. Противник нанес 3 ракетных и 75 авиационных ударов, применил 10 ракет и сбросил 92 КАБ, совершил 1264 удара дронами-камикадзе и 3620 обстрелов позиций наших войск - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки врага в районах Волчанска и Двуречной.

Противник совершил десять атак на наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Зеленый Гай. Продолжается бой.

На Лиманском направлении российские войска 19 раз штурмовали позиции украинских защитников в сторону населенных пунктов Грековка, Надежда, Карповка, Торское, Ямполевка и Зеленая Долина. В настоящее время бои продолжаются в пяти локациях.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили десять попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки и вблизи Верхнекаменского. До сих пор одно боестолкновение остается незавершенным.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили три вражеских атаки в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Леонидовка и Яблоновка. Силы обороны сдерживают натиск противника, отбив девять штурмов, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 36 штурмов. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Горехово, Котляровка, Богдановка и Константинополь. Продолжаются пять боестолкновений.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 138 и ранили 107 оккупантов, уничтожили два танка, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, мотоцикл, миномет, четыре БпЛА, средство РЭБ и антенну управления БпЛА; также повредили автомобиль захватчиков.

На Новопавловском направлении враг 30 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Одрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Вольное Поле и Бурлацкое. Бои продолжаются в пяти локациях.

На Гуляйпольском направлении, в районе Малиновки, украинские защитники остановили три атаки захватчиков, еще две атаки противника продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил пять атак в районе Степового и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг провел три тщетные атаки на позиции наших защитников.

На Курском направлении с начала суток Силы обороны отбивали 21 вражескую атаку, до сих пор продолжаются восемь боестолкновений.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

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