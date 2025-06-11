Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1120 россиян и уничтожили 7 крылатых ракет
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 10 июня украинские защитники ликвидировали 1120 российских военных и уничтожили 7 крылатых ракет. Также уничтожены десятки единиц вражеской техники.
За сутки 10 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1120 солдат и 7 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 999200 (+1120) человек ликвидировано
- танков ‒ 10927 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 22783 (+15)
- артиллерийских систем ‒ 29016 (+34)
- РСЗО ‒ 1413 (+1)
- средства ПВО ‒ 1183 (0)
- самолетов ‒ 416 (+2)
- вертолетов ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40297 (+240)
- крылатые ракеты ‒ 3337 (+7)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51579 (+124)
- специальная техника ‒ 3914 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
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