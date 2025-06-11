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Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1120 россиян и уничтожили 7 крылатых ракет

Киев • УНН

 • 444 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 10 июня украинские защитники ликвидировали 1120 российских военных и уничтожили 7 крылатых ракет. Также уничтожены десятки единиц вражеской техники.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1120 россиян и уничтожили 7 крылатых ракет

За сутки 10 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1120 солдат и 7 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 999200 (+1120) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10927 (+8)
      • боевых бронированных машин ‒ 22783 (+15)
        • артиллерийских систем ‒ 29016 (+34)
          • РСЗО ‒ 1413 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1183 (0)
              • самолетов ‒ 416 (+2)
                • вертолетов ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40297 (+240)
                    • крылатые ракеты ‒ 3337 (+7)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51579 (+124)
                            • специальная техника ‒ 3914 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

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                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина
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                              Gas TTF
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