Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1120 россиян и уничтожили 7 крылатых ракет

За сутки 10 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1120 солдат и 7 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 999200 (+1120) человек ликвидировано

танков ‒ 10927 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 22783 (+15)

артиллерийских систем ‒ 29016 (+34)

РСЗО ‒ 1413 (+1)

средства ПВО ‒ 1183 (0)

самолетов ‒ 416 (+2)

вертолетов ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40297 (+240)

крылатые ракеты ‒ 3337 (+7)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51579 (+124)

специальная техника ‒ 3914 (+2)

Данные уточняются.

Напомним

По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

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