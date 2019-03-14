Громадянин намагався підкупити прикордонника, щоб провезти сигарети до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Викрито та затримано громадянина, який намагався підкупити прикордонника на україно-польському кордоні. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Чоловік намагався підкупити прикордонника відділу прикордонної служби "Римачі" для того, аби той дозволив йому безперешкодно провести до Польщі контрабандні сигарети.
Сприяння прикордонника чоловік оцінив у суму трохи меншу 200 доларів США. Однак прикордонник винагороду не взяв та викрив контрабандиста.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження (ч. 2 ст. 369 КК України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").
Як повідомляв УНН, в одеському аеропорту двоє громадян Туреччини не змогли пояснити мету візиту до України і вирішили підкупити прикордонників.