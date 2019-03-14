Гражданин пытался подкупить пограничника, чтобы провезти сигареты в Польшу

Мужчина пытался подкупить пограничника отдела пограничной службы "Рымачи" для того, чтобы тот позволил ему беспрепятственно провести в Польшу контрабандные сигареты.

Содействие пограничника мужчина оценил в сумму чуть меньшую 200 долларов США. Однако пограничник вознаграждение не взял и раскрыл контрабандиста.



По данному факту начато уголовное производство (ч. 2 ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").



Как сообщал УНН, в одесском аэропорту двое граждан Турции не смогли объяснить цель визита в Украину и решили подкупить пограничников.