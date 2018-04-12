Голова Нацполіції виступив за збільшення кількості детективів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Голова Національної поліції України Сергій Князєв виступає за збільшення кількості детективів. Як повідомляє Департамент комунікації НПУ, про це він заявив сьогодні під час наради з керівниками кримінальної поліції апарату та територіальних підрозділів поліції, передає УНН.
“У кожному обласному главку ми запропонували у цей підрозділ (детективний - ред.) найкращих працівників кримінальної поліції молодих та амбітних”, — сказав Князєв.
Він додав, що за підсумками першого півріччя вже будуть реальні результати роботи новостворених підрозділів, які підлягатимуть детальному аналізу.
Водночас глава Нацполіції наголосив на перших позитивних результатах роботи детективів і повідомив про необхідність збільшення чисельності цих підрозділів. За його словами, таке збільшення відбудеться переважно за рахунок працівників кримінальної поліції.
“Для нас вкрай важливо, щоб справи розслідувалися швидко, принципово та без затягувань у часі”, — підкреслив Князєв.
Він повідомив, що експериментальний проект буде представлено у профільному комітеті Верховної Ради. Це дасть поліцейським змогу вийти із законодавчою ініціативою щодо зміни статусу оперативних працівників поліції.
Як повідомляв УНН, у Національній поліції створено Поліцейську академію.