Голова МЗС у зустрічі Байдена з Путіним не бачить нічого, що суперечило б інтересам України

Цитата:

"Я розумію тих, хто дійсно стурбований (з приводу саміту) через відсутність інформації, через теорії змови, через успадкований страх перед зрадою... Але я бачу це з іншої точки зору - з професійної дипломатичної точки зору. І я не бачу нічого, що суперечило б інтересам України, щонайменше наразі", - сказав Кулеба.

Деталі

Так, недавню пропозицію Байденом зустрічі з Путіним Кулеба назвав "прекрасним прикладом дипломатії".

Він вважає, що пропозиція саміту "виграла час", оскільки Путін не порушить правила, поки планується зустріч для обговорення правил, навіть якщо не всі українці так вважають.

Контекст

У середині квітня президенти США і РФ поговорили по телефону, під час бесіди Байден запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території в “третій країні”. У Білому домі допустили, що зустріч може відбутися влітку. Сам Байден розраховує на особисту зустріч з Путіним у межах своєї поїздки в Європу в червні.

Тим часом Держдеп США назвав тему для обговорення на зустрічі Путіна і Байдена. До цього радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван говорив, що окремою темою переговорів буде ситуація в Україні, зокрема — загострення збройного конфлікту на Донбасі.