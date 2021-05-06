Глава МИД во встрече Байдена с Путиным не видит ничего, что противоречило бы интересам Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит в возможной встрече президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина на данный момент ничего, что бы противоречило интересам Киева. Такое мнение глава МИД выразил в интервью CNN, передает УНН.
Цитата:
"Я понимаю тех, кто действительно обеспокоен (по поводу саммита) из-за отсутствия информации, из-за теорий заговора, из-за унаследованного страха перед изменой... Но я вижу это с другой точки зрения - с профессиональной дипломатической точки зрения. И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по меньшей мере, на данный момент", - сказал Кулеба.
Детали
Так, недавнее предложение Байденом встречи с Путиным Кулеба назвал "прекрасным примером дипломатии".
Он считает, что предложение саммита "выиграло время", поскольку Путин не нарушит правила, пока планируется встреча для обсуждения правил, даже если не все украинцы так считают.
Контекст
В середине апреля президенты США и РФ поговорили по телефону, во время беседы Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории в "третьей стране". В Белом доме допустили, что встреча может состояться летом. Сам Байден рассчитывает на личную встречу с Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне.
Между тем Госдеп США назвал тему для обсуждения на встрече Путина и Байдена. До этого советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что отдельной темой переговоров будет ситуация в Украине, в частности - обострение вооруженного конфликта на Донбассе.