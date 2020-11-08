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Глава збройних сил Британії попередив про ризик нової світової війни

Глава збройних сил Британії попередив про ризик нової світової війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Глава збройних сил Великої Британії, генерал Нік Картер попередив, що існує ризик нової світової війни, якщо поточні дрібніші конфлікти вийдуть з-під контролю, у результаті чого буде задіяно більше країн і зброї. За його словами, глобальна економічна криза, викликана пандемією коронавірусу, також може викликати нові загрози безпеці, навіть війну, передає УНН із посиланням на Sky News.

Відзначається, що економічні кризи у минулому приводили до криз в області безпеки, і генерал Картер висловив стурбованість з приводу того, що це може статися знову, з огляду на удар, нанесений світовій економіці пандемією.

"Я думаю, що ми живемо у такий час, коли світ дуже невизначений і тривожний... Я думаю, що реальний ризик, який ми маємо, з огляду на досить багато регіональних конфліктів, які відбуваються у даний момент, полягає у тому, що ви можете побачити, що ескалація призведе до прорахунків, і це те, чого, я думаю, ми повинні остерігатися", - сказав він.

Говорячи про "прорахунки", військовий начальник заявив, що "головні персонажі, можливо, тому, що вони не усвідомлюють наслідків своїх дій, спричиняють ескалацію конфлікту, що означає, що, можливо, буде задіяно більше людей, буде задіяно більше зброї і перш ніж ви зможете стримати це, воно призведе до повномасштабної війни".

"Ми повинні пам'ятати, що історія може не повторюватися, але у неї є ритм, і якщо ви озирнетеся на минуле століття, до обох світових воєн, то я думаю, що незаперечно було саме те, що відбулася ескалація, яка привела до прорахунку, який у кінцевому підсумку привів до війни такого масштабу, який ми, сподіваюся, ніколи більше не побачимо", - зазначив генерал.

На запитання, чи вважає він, що загроза нової світової війни реальна, Картер відповів: "Я говорю, що це ризик, і я думаю, що ми повинні усвідомлювати ці ризики, і тому пам'ять важлива, тому що, якщо ви озирнетеся на історію, сподіваюся, ви навчитеся на цьому досвіді і дуже обережно підходьте до управління регіональними конфліктами, які ми спостерігаємо сьогодні у світі".

Як повідомляв УНН, раніше посол України в США Володимир Єльченко заявив, що війна Росії проти України за тривалістю вже перевершила Другу світову війну.

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