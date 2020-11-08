Глава вооруженных сил Великобритании предупредил о риске новой мировой войны

Отмечается, что экономические кризисы в прошлом приводили к кризисам в области безопасности, и генерал Картер выразил обеспокоенность по поводу того, что это может произойти снова, учитывая удар, нанесенный мировой экономике пандемией.

"Я думаю, что мы живем в такое время, когда мир очень неопределенный и тревожный... Я думаю, что реальный риск, который мы имеем, учитывая достаточно много региональных конфликтов, которые происходят в данный момент, заключается в том, что вы можете увидеть, что эскалация приведет к просчетам, и это то, чего, я думаю, мы должны остерегаться", - сказал он.

Говоря о "просчетах", военачальник заявил, что "главные персонажи, возможно, потому, что они не осознают последствий своих действий, вызывают эскалацию конфликта, что означает, что, возможно, будет задействовано больше людей, будет задействовано больше оружия и прежде чем вы сможете сдержать это, оно приведет к полномасштабной войне".

"Мы должны помнить, что история может не повторяться, но у нее есть ритм, и если вы оглянетесь на прошлый век, до обоих мировых войн, то я думаю, что неоспоримо было именно то, что произошла эскалация, которая привела к просчету, который в конечном итоге привел к войне такого масштаба, который мы, надеюсь, никогда больше не увидим", - отметил генерал.

На вопрос, считает ли он, что угроза новой мировой войны реальна, Картер ответил: "Я говорю, что это риск есть, и я думаю, что мы должны осознавать эти риски, и поэтому память важна, потому что, если вы оглянетесь на историю, надеюсь, вы научитесь на этом опыте и очень осторожно подходите к управлению региональными конфликтами, которые мы наблюдаем сегодня в мире".

Как сообщал УНН, ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что война России против Украины по продолжительности уже превзошла Вторую мировую войну.