Гібридна зброя проти України: Кулеба висловився про російську вакцину

“Питання вакцини є класичним прикладом гібридних можливостей... Існує кілька вимірів цього питання. Є класичний шлях отримання вакцини чи доступу до неї через систему COVAX. Зокрема існують можливості домовитись напряму з окремими постачальниками-виробниками, а також є гібридна можливість звернутись до країн, які вже зарезервували для себе з великим запасом вакцину, попросити їх зараз дати невелику частку нам з розрахунком на те, що вони все одно свої запаси поповнять”, — сказав міністр.

“І є ще один гібридний вимір у цій історії — це ситуація з російською вакциною. Ми ж розуміємо, що коли йдеться про російську вакцину, то вона є гібридною зброєю Росії проти України”, — додав він.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський в інтерв’ю The New York Times повідомив, що Україну втратила позиції у світі та Європі з точки зору пріоритетності країн на отримання вакцини від COVID-19, але попри це держава “передусім базує своє рішення на тому, щоб вибрати безпечну вакцину”.



Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню заявив, що “Україна рятуватиме своїх людей”, не давши конкретної відповіді, чи готова країна використовувати російську вакцину проти COVID-19 у разі доведення її ефективності.