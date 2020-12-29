Гибридное оружие против Украины: Кулеба высказался о российской вакцине

“Вопрос вакцины является классическим примером гибридных возможностей... Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. В частности существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину, попросить их сейчас дать небольшую долю нам с расчетом на то, что они все равно свои запасы пополнят” , - сказал министр.

“И есть еще одно гибридное измерение в этой истории — это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она есть гибридным оружием России против Украины”, — добавил он.

Напомним, недавно Владимир Зеленский в интервью The New York Times сообщил, что Украина потеряла позиции в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран на получение вакцины от COVID-19, но несмотря на это государство “прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину”.



Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию заявил, что “Украина будет спасать своих людей”, не дав конкретного ответа, готова ли страна использовать российскую вакцину против COVID-19 в случае доказательства ее эффективности.