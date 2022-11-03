Зникнення російського прапору в Херсоні може бути провокацією – Гуменюк

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"Це може бути провокація, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що входження до них безпечне. З огляду на те, що вони давно готувалися до вуличних боїв, на те, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо заплановану тактику дій. Треба розуміти, що гібридна війна передбачає і ось такі інформаційні вкиди, атаки, які можуть бути розраховані на послаблення військ", – сказала Гуменюк.

За її словами, у Херсоні залишаються переодягнені у цивільних регулярні підрозділи рф. Вони продовжують заселятися у домівки людей, які виїхали.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські окупанти намагаються заманити українських військових у пастку, тому роблять вигляд, що готуються покинути Херсон і вивозять населення.