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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Зникнення російського прапору в Херсоні може бути провокацією – Гуменюк

Зникнення російського прапору в Херсоні може бути провокацією – Гуменюк

Київ • УНН

 • 249506 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Окупанти могли зняти російський прапор з будівлі Херсонської ОДА для того, щоб створити ілюзію проведення евакуації. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає УНН.

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Цитата

"Це може бути провокація, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що входження до них безпечне. З огляду на те, що вони давно готувалися до вуличних боїв, на те, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо заплановану тактику дій. Треба розуміти, що гібридна війна передбачає і ось такі інформаційні вкиди, атаки, які можуть бути розраховані на послаблення військ", – сказала Гуменюк.

За її словами, у Херсоні залишаються переодягнені у цивільних регулярні підрозділи рф. Вони продовжують заселятися у домівки людей, які виїхали.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські окупанти намагаються заманити українських військових у пастку, тому роблять вигляд, що готуються покинути Херсон і вивозять населення.

Українські Національні Новини

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