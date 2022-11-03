Исчезновение российского флага в Херсоне может быть провокацией – Гуменюк

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"Это может быть провокация, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что вхождение в них безопасно. Учитывая то, что они давно готовились к уличным боям, то как они размещают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий. Надо понимать, что гибридная война предусматривает и вот такие информационные вбросы, атаки, которые могут быть рассчитаны на ослабление войск", – сказала Гуменюк.

По ее словам, в Херсоне остаются переодетые в гражданских регулярные подразделения рф. Они продолжают заселяться в дома людей, которые выехали.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские оккупанты пытаются заманить украинских военных в ловушку, поэтому делают вид, что готовятся покинуть Херсон и вывозят население.