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Исчезновение российского флага в Херсоне может быть провокацией – Гуменюк

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Оккупанты могли снять российский флаг со здания Херсонской ОГА для того, чтобы создать иллюзию проведения эвакуации. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

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Цитата

"Это может быть провокация, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что вхождение в них безопасно. Учитывая то, что они давно готовились к уличным боям, то  как они размещают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий. Надо понимать, что гибридная война предусматривает и вот такие информационные вбросы, атаки, которые могут быть рассчитаны на ослабление войск", – сказала Гуменюк.

По ее словам, в Херсоне остаются переодетые в гражданских регулярные подразделения рф. Они продолжают заселяться в дома людей, которые выехали.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские оккупанты пытаются заманить украинских военных в ловушку, поэтому делают вид, что готовятся покинуть Херсон и вывозят население.

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